روى العسكري في قوات الطوارئ التابعة لأمن الدولة مازن الجهني، تفاصيل إنقاذه طفل محتجز في أحد السيول التي تشهدها المدينة المنورة.

وقال “الجهني” في لقاء مع قناة «الإخبارية»، إن ابن شقيقه جاء إليه في المنزل وأخبره أن طفلاً صغيراً عالق في السيل، فركض لا إراديا إلى الموقع ، حيث كان الطفل عالقاً في صخرة منتصف السيل، ثم نزل إليه ونجح في إنقاذه خلال أقل من نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أنه متمرس لمثل هذه الأمور.

وأظهر مقطع فيديو متداول شجاعة كبيرة للعسكري، حيث نزل على منحدر شديد الخطورة، وتمكن من الوصول إلى الطفل رغم سرعة المياه الجارية، وبدأ في تغطيته بملابس ثقيلة، ثم أخرجه من مجرى السيل.

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فيديو | في موقف بطولي.. شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ تساهم في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kcwTE2JX5o — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023