تمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ الـ 4 أشخاص المحتجزين في وادي العقيق بالمدينة المنورة.

وكانت السيول التي أجتاحت الوادي بسبب الأمطار الغزيرة قد تسببت في احتجاز 4 شبان، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

الجدير بالذكر أن عملية إنقاذ الأشخاص المحتجزين استغرقت نحو ساعة، وتكللت جهود رجال الدفاع المدني بالنجاح.

فيديو | مراسلنا محمد شيخ: الدفاع المدني أنقذ الـ 4 أشخاص المحتجزين في وادي العقيق بالمدينة المنورة#الإخبارية pic.twitter.com/RVGNKoNnMh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023

فيديو | الدفاع المدني في المدينة يباشر عملية إنقاذ 4 أشخاص محتجزين في وادي العقيق #الإخبارية pic.twitter.com/NFpNogkaN7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023