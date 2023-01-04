تمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ الـ 4 أشخاص المحتجزين في وادي العقيق بالمدينة المنورة.

وكانت السيول التي أجتاحت الوادي بسبب الأمطار الغزيرة قد تسببت في احتجاز 4 شبان، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

الجدير بالذكر أن عملية إنقاذ الأشخاص المحتجزين استغرقت نحو ساعة، وتكللت جهود رجال الدفاع المدني بالنجاح.

 