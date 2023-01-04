تمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ الـ 4 أشخاص المحتجزين في وادي العقيق بالمدينة المنورة.
وكانت السيول التي أجتاحت الوادي بسبب الأمطار الغزيرة قد تسببت في احتجاز 4 شبان، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.
الجدير بالذكر أن عملية إنقاذ الأشخاص المحتجزين استغرقت نحو ساعة، وتكللت جهود رجال الدفاع المدني بالنجاح.
فيديو | مراسلنا محمد شيخ:
الدفاع المدني أنقذ الـ 4 أشخاص المحتجزين في وادي العقيق بالمدينة المنورة#الإخبارية pic.twitter.com/RVGNKoNnMh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
فيديو | الدفاع المدني في المدينة يباشر عملية إنقاذ 4 أشخاص محتجزين في وادي العقيق #الإخبارية pic.twitter.com/NFpNogkaN7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
فيديو مباشر | عملية إنقاذ لأربعة شبان محتجزين في المدينة المنورة ..
التفاصيل مع مراسلنا محمد شيخ في وادي العقيق #الإخبارية pic.twitter.com/CeIDhyVkiM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً