تعرَّض الفنان القطري غازي حسين إلى جلطة قلبية تسببت في نقله إلى المستشفى وإجرائه عملية جراحية.

وطمأن الفنان القطري جمهوره على صحته، حيث وثَّق عبر فيديو تواجده على سرير المستشفى، لافتًا إلى أن “الجلطة مرت على خير”.

وقال إنه أجرى عملية قسطرة لفتح شريان كان مسدودًا 100%، وتبين كذلك عبر الفحوصات انسداد شرايين أخرى، مبينًا أنه يخضع للمراقبة الطبية، وقد يخرج من المستشفى ويستمر في مراقبة وضعه الصحي والشرايين الأخرى، أو ربما يتم اتخاذ قرار بفتح الشرايين أولًا بأول، مؤكداً أن وضعه الصحي العام في استقرار، مقدمًا شكره للجميع.