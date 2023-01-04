عثرت الشرطة المصرية على رئيس جمعية خيرية مشنوقا داخل مقر الجمعية في ظروف غامضة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بعثور ربة منزل على جثة شقيقها داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها؟

وتبين العثور على جثمان المتوفى 65 عاما، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى يتولى أعمال جمعية ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده فذهب أحد أفراد أسرته للاطمئنان عليه فوجده جثة هامدة.

وجار التحقيق حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمها.