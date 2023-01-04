نبهت أمانة منطقة الرياض، اليوم، قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة الحذر أثناء القيادة عند هطول الأمطار على المنطقة خلال الساعات المقبلة في ظل التوقعات المناخية التي تشير إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة.

ونصحت الأمانة بضرورة ترك مسافة آمنة ببن المركبات واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية، والتقيد بتخفيف السرعات، وتجنب تجمعات المياه.

وتأتي نصائح أمانة منطقة الرياض تزامنًا مع خطتها المتكاملة لمتابعة الحالة المطرية في نطاق المنطقة، واستعدادها لنزح أي تجمعات للمياه في الطرقات، وجاهزية فرقها الميدانية للتعامل الفوري مع بلاغات السكان وملاحظاتهم.