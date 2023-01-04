أقدم عراقي مقيم في الكويت على إشعال النار بنفسه وبدورية شرطة كانت متوقفة، ثم استغاث بالشرطة لإنقاذه.

وفوجئ رجال الشرطة بالشخص، بعد أن أقدم على فعلته يدخل عليهم والنيران مشتعلة في ملابسه مستنجدا لإسعافه.

وعلى الفور قاموا بإخماد الحريق المشتعل فيه وفي الدورية، وطلبوا له الطوارئ الطبية، وتم نقله إلى المستشفى.

وتبين أنه قبل أيام من الواقعة تلقت الشرطة اتصالا من شخص مجهول هدد بإحراق القسم بالكامل، وبعد الاتصال بيومين اكتشف رجال الأمن الكويتي مجموعة من العبوات مخزن بداخلها مادة “البنزين”، وتم التحفظ عليها وإبلاغ المباحث للتحري.