أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض، عبد العزيز آل الشيخ، أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي يصل إلى 110% من البيض .
وقال آل الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” أن أسعار البيض في المملكة تتراوح ما بين 17 إلى 22 ريالاً .
وأشار آل الشيخ إلى أن البيض في السعودية الأفضل في العالم، لأنها تعتمد على أعلاف نباتية 100%.
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فيديو | نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض عبد العزيز آل الشيخ: لدينا اكتفاء ذاتي يصل إلى 110% من البيض وارتفاع سعره لا يتجاوز 22 ريالا.. والبيض في السعودية الأفضل في العالم#الراصد pic.twitter.com/ekxK5Jibgt
— الراصد (@alraasd) January 4, 2023
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