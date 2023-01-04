أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي البيض، عبد العزيز آل الشيخ، أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي يصل إلى 110% من البيض .

وقال آل الشيخ خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” أن أسعار البيض في المملكة تتراوح ما بين 17 إلى 22 ريالاً .

وأشار آل الشيخ إلى أن البيض في السعودية الأفضل في العالم، لأنها تعتمد على أعلاف نباتية 100%.

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