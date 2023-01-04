أكد الباحث الشرعي والقانوني الشيخ عبدالرحمن المشيخي أن الجاثوم ليس خرافة بل واقع حقيقي ومن الناحية الشرعية قد يكون بسبب تسلط الجن على المسلم في منامه.

من جانبه أوضح د. مانع الشهراني – استشاري طب النوم أن الجاثوم قد يكون بسبب قلة عدد ساعات النوم كما أنه مرتبط بالأمراض النفسية ، ويحدث في سن المراهقين بالأكثر.

وأضاف خلال ظهوره في برنامج سيدتي أن ما يحدث عند مرضى الجاثوم أن الدماغ يستيقظ قبل الأعضاء العضلية حيث يشعر بالشلل التام وقد يرى أوهام.

وتابع أنه يفضل عدم تناول الطعام قبل النوم بشكل مباشرة ولا يوجد علاقة مباشرة بين الأكل والجاثوم.

الباحث الشرعي والقانوني الشيخ عبدالرحمن المشيخي : الجاثوم ليس خرافة بل واقع حقيقي ومن الناحية الشرعية قد يكون بسبب تسلط الجن على المسلم في منامه @vip2030ksa2#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HIr7Cp9D1Z — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 4, 2023

تعليق د. مانع الشهراني – استشاري طب النوم على مقطع الشيخ عبدالرحمن المشيخي حول حدوث الجاثوم وارتباطه بتسلط الجن على الإنسان @Alshahrani1986@vip2030ksa2#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nA73KEzxdm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 4, 2023