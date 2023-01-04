ضمن مبادرة تكريم المتقاعدين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كرم سعادة مدير مجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة الطائف فريد المالكي مساء هذا اليوم الأربعاء عدد من الموظفين المحالين للتقاعد لهذا العام ١٤٤٤ للهجرة .

وأقيم الحفل بحضور سعادة الدكتور ( فواز الزايدي ) المساعد لمدير صحة الطائف، كما أفاد سعادة الدكتور : فريد بن حامد المالكي خلال كلمته للمتقاعدين من المجمع أن هذا الحفل تقديراً لجهود الزملاء المتقاعدين من مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف وعرفاناً لخدمتهم وجهودهم لفترة عملهم السابقة سائلآ المولى العلي القدير لهم دوام الصحة والعافية.

وفي ختام الحفل سلَّم سعادة مساعد مدير الشؤون الصحية بالطائف وسعادة مدير مجمع إرادة والصحة النفسية المتقاعدين شهادات شكر وهدايا تذكارية بهذه المناسية .