تخطى برشلونة منافسه إنتر سيتي القادم من الدرجة الثالثة، وفاز 4-3 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وصعد برشلونة لدور الـ 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد الفوز على إنتر سيتي في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة.

وسجل برشلونة بواسطة المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد مرور 4 دقائق، لكن إنتر سيتي أدرك التعادل سولديفيا (59).

وتقدم ديمبيلي لبرشلونة مجددا (63) ليرد اصحاب الارض بواسطة سولديفيا (74)، لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم لبرشلونة (77).

وسجل سولديفيا هدف التعادل محققا الهاتريك قبل نهاية الوقت الاصلي باربع دقائق ليفرض التمديد، وأحرز انسو فاتي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 103.