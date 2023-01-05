أزاحت تقارير صحفية الستار عن اجتماع مرتقب بين الكولومبي خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر.

ووفق صحيفة “AS” الإسبانية، فإن النصر يعمل على ضم العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى لمزاملة رونالدو.

وأشارت إلى أن كوادرادو يرغب في الذهاب إلى كرة القدم في المملكة بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، أو الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

يذكر أن عقد خوان كوادرادو ينتهي مع نادي يوفنتوس الإيطالي في يونيو 2023، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.