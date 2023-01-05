تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫98774 مقابل الريال الواحد 0٫25071
الدولار: 3٫75947 مقابل الريال الواحد 0٫26600
درهم إماراتي:1٫02354 مقابل الريال الواحد 0٫97700
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57855
دينار أردني:5٫30032 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي:12٫26576 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني:9٫97171 مقابل الريال الواحد 0٫10029
الريال القطري:1٫03261 مقابل الريال الواحد0٫96842
الدرهم المغربي:0٫36078 مقابل الريال الواحد 2٫77437
الجنيه المصري: 0٫14210 مقابل الريال الواحد 7٫03754
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