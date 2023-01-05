أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن طباعة برنت عرض بيانات مواطن إلا من مكاتب الأحوال المدنية في مختلف المناطق.

وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أنه يمكن للعميل إرسال البيانات للجهات التي تطلبها إلكترونياً عن طريق خدمة بياناتي التي توفرها منصة أبشر.