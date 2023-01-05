أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن طباعة برنت عرض بيانات مواطن إلا من مكاتب الأحوال المدنية في مختلف المناطق.
وأشارت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إلى أنه يمكن للعميل إرسال البيانات للجهات التي تطلبها إلكترونياً عن طريق خدمة بياناتي التي توفرها منصة أبشر.
المراة الأجنبية اللي تبي تمارس الجنس حياها الله أول شيء تفتح ملهى ليلي ثم بعدها تعزمني أنا بالذات من بينهم كلهم ويكون مصرح لها من وزارة الداخلية بممارسة مهنة الدعارة أما توزع رقمها وتقول مساج ترى في سناب شات كلهن موزعات أرقامهن وخرائطهن بعد وما أحد جاءهن لأنهن حكومة وعندهن تصريح من وزارة الإعلام ويتقاضون فلوس على كل مقطع