كشفت النيابة العامة عن طرح (49) وظيفة إدارية شاغرة (رجال/نساء) في عدة مناطق بالمملكة عبر منصة جدارات، وتدعوا الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية هي:

باحث قانوني مساعد (المرتبة 6 – الرياض – العدد 5)

– باحث إحصاء (المرتبة 7 – الرياض – العدد 4)

– باحث تطوير إداري مساعد (المرتبة 6 – الرياض – العدد 2)

– مأمور وثائق ومحفوظات (المرتبة 6 – الرياض – العدد 1)

– مساعد مراجع (المرتبة 6 – الرياض – العدد 4)

– محلل نظم (المرتبة 7 – الرياض – العدد 2)

– مطور برامج (المرتبة 7 – الرياض – العدد 4)

– مطور برامج (المرتبة 7 – المدينة المنورة – العدد 1)

– مهندس معماري مساعد (المرتبة 7 – الرياض – العدد 1)

– فني دعم (المرتبة 7 – الجوف – العدد 1)

– فني دعم (المرتبة 7 – الدمام – العدد 1)

– فني دعم (المرتبة 7 – الرياض – العدد 5)

– فني دعم (المرتبة 7 – القريات – العدد 1)

– فني دعم (المرتبة 7 – المدينة المنورة – العدد 1)

– فني دعم (المرتبة 7 – جازان – العدد 1)، وغيرهم.

وأفادت بأن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2- الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية

الخاص بالخدمة المدنية.

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر منظومة جدارات، وللتقديم من الموقع .