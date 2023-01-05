أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن النصر خرج خالي الوفاض العام الماضي بسبب المشاكل والشكاوي الذي كان يقدمها.
وقال “الصرامي” خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي: شوفوا يا جمهور النصر في العام الماضي، لما النصر كان يتقدم بشكاوي على الاتحاد، وحمدالله على إدارة كنو كانت تعيش الجماهير الرياضية والنصراوية في توتر.”
وأضاف:” أن النادي خرج خالي الوفاض بسبب هذه المتاعب والمشاكل القانونية.”
🗣 سعود الصرامي :
النصر خرج خالي الوفاض العام الماضي .. قدم شكاوى العام الماضي " كنو وحمدالله " والجمهور كان متوتر ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/rL6AUV2sTX
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 4, 2023
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