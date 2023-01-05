أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن النصر خرج خالي الوفاض العام الماضي بسبب المشاكل والشكاوي الذي كان يقدمها.

وقال “الصرامي” خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي: شوفوا يا جمهور النصر في العام الماضي، لما النصر كان يتقدم بشكاوي على الاتحاد، وحمدالله على إدارة كنو كانت تعيش الجماهير الرياضية والنصراوية في توتر.”

وأضاف:” أن النادي خرج خالي الوفاض بسبب هذه المتاعب والمشاكل القانونية.”