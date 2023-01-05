أعلنت منصة دروب عن عدة دورات تدريبية مجانية لتطوير مهاراتك اللغة الإنجليزية (عن بُعد).

وأوضحت الدورات المتاحة

1- مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين

2- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الكتابة)

3- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القواعد)

4- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القراءة)

5- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الاستماع)

6- استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية

7- مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .