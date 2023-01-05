أعلنت منصة دروب عن عدة دورات تدريبية مجانية لتطوير مهاراتك اللغة الإنجليزية (عن بُعد).
وأوضحت الدورات المتاحة
1- مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين
2- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الكتابة)
3- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القواعد)
4- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (القراءة)
5- دورة أساسيات اللغة الإنجليزية في (الاستماع)
6- استخدام قواعد اللغة الإنجليزية الأساسية
7- مهارات الاستماع في اللغة الإنجليزية
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .
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