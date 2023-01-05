أكد العضو المنتدب لشركة “تدوير” ناصر الذويب أن آفاق نشاط التدوير في المملكة واعدة مبيناً أن السوق أصبح منظما وتوجد عقوبات على غير المرخصين الذين يتعاملون باقتصاد الظل
وقال الذويب :” آفاق نشاط التدوير في المملكة واعدة جدا لسببين الأول هو وجود كميات كبيرة منها حيث أن المملكة من أكبر الدول في المنطقة”.
وأضاف ” بالنسبة للعامل الثاتي فهو نظام إدارة النفايات الذي تم اقراره ونشر اللائحة التنفيذية هذا نظم سوق إدارة النفايات”.
فيديو | العضو المنتدب لشركة "تدوير" ناصر الذويب: آفاق نشاط التدوير في المملكة واعدة، والسوق أصبح منظما وتوجد عقوبات على غير المرخصين الذين يتعاملون باقتصاد الظل#أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/tWSg27w5Nw
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 4, 2023
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