أكد العضو المنتدب لشركة “تدوير” ناصر الذويب أن آفاق نشاط التدوير في المملكة واعدة مبيناً أن السوق أصبح منظما وتوجد عقوبات على غير المرخصين الذين يتعاملون باقتصاد الظل

وقال الذويب :” آفاق نشاط التدوير في المملكة واعدة جدا لسببين الأول هو وجود كميات كبيرة منها حيث أن المملكة من أكبر الدول في المنطقة”.

وأضاف ” بالنسبة للعامل الثاتي فهو نظام إدارة النفايات الذي تم اقراره ونشر اللائحة التنفيذية هذا نظم سوق إدارة النفايات”.