كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف مستودع (الرياض)، مشغل معدات/ التجميع الجاف (الرياض)، ممثل خدمة العملاء (الدمام).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 4 يناير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية .