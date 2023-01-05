أعلنت هوندا عن أسعار سيارة أكورد موديل 2023 الجديدة والتي سيبدأ سعرها بـ 28.390 دولارًا في الولايات المتحدة.

وتعتمد السيارة الجديدة في قوتها على محرك توربيني سعة 1.5 لتر، تم تحديثها لعام 2023 لتتميز بنظام حقن مباشر أفضل، ومحفز نشط ، مما يساعدها على توليد 192 حصان (143 كيلوواط / 195 حصان) وعزم دوران 192 رطل قدم (260 نيوتن متر).

تتميز شاشة LX التي تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، و Apple CarPlay و Android Auto ، وشاشة أجهزة قياس 10.2 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وعجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

وستوفر السيارة أرخص إصدار هجين باسم Sport، والذي يبدأ بسعر 32,990 دولارًا، وهي تحتوي على عجلة قيادة مغلفة بالجلد ومقبض ناقل حركة، وعجلات من سبائك الألمنيوم باللون الأسود Berlina Blackمقاس 19 بوصة مع وجه مُشغل آليًا.

والجدير بالذكر أن العملاء المهتمون لم يضطروا كثيرًا إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنوا من التحقق من سيارة السيدان الجديدة ، لأن هوندا تقول أن الجيل الحادي عشر الجديد من أكورد سيبدأ في الوصول إلى الوكلاء الأمريكيين هذا الشهر.