أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن إطلاقها قريباً خدمة «الحجاج الأفراد» للتقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة نسك بسهولة ويسر، لافتة إلى تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022.

وذكرت الوزارة، أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030؛ التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح؛ وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة، من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

ويعد هذا البرنامج هو أحد برامج الرؤية الذي يعمل على تنفيذ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر.