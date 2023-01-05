أكد مستشار التوظيف الفلبيني ماني جيسلاني أن 1000 عاملة منزلية فلبينية ستصل المملكة الأسبوع المقبل، مبيناً أن الإجراءات اللازمة لهذه الدفعة تم الانتهاء منها.
وقال “جيسلاني” في تصريحات إعلامية:” هذه المجموعة الأولية من العمالة المنزلية ستتجه إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، وستلحق بها دفعات أخرى ما زالت الجهات المختصة تعالج طلباتها”.
واستأنفت المملكة في 7 نوفمبر الماضي توظيف العمالة الفلبينية، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالًا.
يتدربون ثم يتسربون عيني عينك في نص اليوم تخرج وما ترجع حتى اللي خدمت ٤ سنوات مع العائلة
شيء،عجيب ومستغرب
وعد من بني جلدتها لها بالزواج والعيش الوردي يخرب عليك صفو حياتك
يكفينا الهنود السائق تأشيرته 1700 ريال والعاملة المنزلية 2500 ريال وعاداتهم تشبه عادات وتقاليد السعوديين
السؤال ! هل كمية الأستقطاب هذهِ سوف تخفض من رسوم أستقدام العمالة المنزلية و من الرواتب أم لا !؟ لأن ما نعرفه و نألفه و ندركه أن كل ما زاد العرض قل الطلب و بتالي تنزل الأسعار أليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تهرب منهن ١٠ الالف هذه في أول أسبوع ثم ١٠ في كل اسبوع وتبقى ١٠ منهن في آخر اسبوع الاسبوع المائة بعد سنتين