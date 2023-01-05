أكد مستشار التوظيف الفلبيني ماني جيسلاني أن 1000 عاملة منزلية فلبينية ستصل المملكة الأسبوع المقبل، مبيناً أن الإجراءات اللازمة لهذه الدفعة تم الانتهاء منها.

وقال “جيسلاني” في تصريحات إعلامية:” هذه المجموعة الأولية من العمالة المنزلية ستتجه إلى المملكة خلال الأسبوع المقبل، وستلحق بها دفعات أخرى ما زالت الجهات المختصة تعالج طلباتها”.

واستأنفت المملكة في 7 نوفمبر الماضي توظيف العمالة الفلبينية، بمن فيهم عاملات المنازل، وتم تحديد الحد الأعلى لرسوم استقدام عاملات المنازل من الفلبين عند 17288 ريالًا.