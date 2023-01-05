تأثر فنان العرب محمد عبده أثناء تكريمة بجائزة التميز الاعلامي فور صعوده على المسرح وألقى كلمة شكر، حيث قال: هذا الوطن الذي وجدني يتيمًا ولم يكمل حديثه بعد أن خنقه البكاء .
وحرص الفنان محمد عبده على حضور تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 لما قدمه من أعمال وطنية خلال مسيرته الفنية.
و أقامت وزارة الإعلام أمس حفل جائزة التميز الإعلامي الختامي برعاية وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك على مسرح (أبو بكر سالم) في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
شاهد.. دموع الفنان #محمد_عبده أثناء تكريمه في حفل #جائزة_التميز_الإعلامي لليوم الوطني 2022، نظير ما قدمه من أعمال وطنية خلال مسيرته الفنية.#السعودية pic.twitter.com/MFRt2Nv6Tb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 4, 2023
بلغ من العمر أعتاه و ظهر بشكل تعِب و الله يرحم حاله و يحسن خاتمته و خواتيمنا و يتوفانا و نحن نلهج بذكره يا رب.