تأثر فنان العرب محمد عبده أثناء تكريمة بجائزة التميز الاعلامي فور صعوده على المسرح وألقى كلمة شكر، حيث قال: هذا الوطن الذي وجدني يتيمًا ولم يكمل حديثه بعد أن خنقه البكاء .

وحرص الفنان محمد عبده على حضور تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 لما قدمه من أعمال وطنية خلال مسيرته الفنية.

و أقامت وزارة الإعلام أمس حفل جائزة التميز الإعلامي الختامي برعاية وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك على مسرح (أبو بكر سالم) في منطقة بوليفارد رياض سيتي.