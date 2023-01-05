قامت صحيفة بريطانية بنشر مقتطفا من كتاب السيرة الذاتية المنتظر للأمير هاري، والذي أطلق عليه اسم “Spare”.

واتهم الأمير هاري في المقطع المسرب، أن شقيقه الأمير ويليام هاجمه جسدياً، بعد مشادة كلامية دارت بينهما عن زوجة الأول ميغان ماركل.

ووصف هاري الموقف بـ”الهجوم الجسدي” من قبل شقيقه، والذي تركه بإصابات متعددة بين خدوش وكدمات.

وأفاد الأمير هاري بأن الخلاف اندلع بمنزله في لندن عام 2019، بعد أن وصف الأمير ويليام ميغان ماركل بـ”الصعبة” و “الوقحة”.

كما قدّم هاري في الكتاب اتهامًا لشقيقه ويليام بترديد “الرواية الصحفية الكاذبة” عن زوجته ميغان ماركل، قبل بداية المشادة بينهما، والتي انتهت باعتداء جسدي.

والجدير بالذكر أن عدة مصادر صحفية بريطانية كانت أكدت في وقت سابق أن الترتيبات الخاصة بإصدار مذكرات هاري تخضع لحراسة مشددة تحت إشراف عدد قليل من الأشخاص التنفيذيين.