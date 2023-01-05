أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة، الدكتورة إيمان العبرة، سبب تأثر أغلب النساء بتقدم العمر.

وقالت الدكتورة إيمان العبرة، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه بالنسبة للمرأة فإن التغيرات الفيسيولوجية في جسدها ترتبط بهرمونات الدورة الشهرية، والتي تبدأ في الظهور تدريجيًا منذ عمر 35 عامًا وحتى انقطاعها.

وأشارت الاستشارية، إلى أن المرأة بعد سن الخمسين تحتاج إلى الاهتمام بنوعية أكلها، وتغيير الهرم الغذائي والبدء بالألياف، ويجب الاهتمام بالبروتينات، لتجنب المشكلات الصحية التي تظهر في ذلك السن.