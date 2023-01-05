أوضحت استشارية أمراض النساء والولادة، الدكتورة إيمان العبرة، سبب تأثر أغلب النساء بتقدم العمر.
وقالت الدكتورة إيمان العبرة، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه بالنسبة للمرأة فإن التغيرات الفيسيولوجية في جسدها ترتبط بهرمونات الدورة الشهرية، والتي تبدأ في الظهور تدريجيًا منذ عمر 35 عامًا وحتى انقطاعها.
وأشارت الاستشارية، إلى أن المرأة بعد سن الخمسين تحتاج إلى الاهتمام بنوعية أكلها، وتغيير الهرم الغذائي والبدء بالألياف، ويجب الاهتمام بالبروتينات، لتجنب المشكلات الصحية التي تظهر في ذلك السن.
#صباح_السعودية | لماذا أغلب النساء يتأثرن بتقدم العمر؟ ومتى تبدأ عليهن الأعراض؟ @Dr_Eman_Alabra #قناة_السعودية pic.twitter.com/cXp7hocGG8
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 5, 2023
#صباح_السعودية | لحياة صحية.. ماذا تحتاج المرأة بعد سن الخمسين؟ @Dr_Eman_Alabra #قناة_السعودية pic.twitter.com/8ORJP1Cset
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 5, 2023
#صباح_السعودية | ما هي المشكلات الصحية التي تتعرض لها النساء مع تقدم العمر؟ @Dr_Eman_Alabra #قناة_السعودية pic.twitter.com/5wVbQhMmOQ
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 5, 2023
تجنب المشكلات الصحية التي تظهر في ذلك السن