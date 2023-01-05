أكد عضو لجنة السلامة المرورية صالح الغامدي، أن قطع الإشارة لا يعد مخالفة مرورية إذا كان خلفك أي سيارة من سيارات الخدمات الحكومية الطارئة، كالدفاع المدني والإسعاف وغيرها.

وقال الغامدي خلال مداخلة على “برنامج اليوم ” المُذاع على القناة الإخبارية أنه إذا سجلت على الشخص مخالفة فإنه يمكنه رفعها من خلال التصوير.”

ومن جانبه، أوضح أن الخطأ يقع عند اتباع مسار مروري خاطئ فقط.