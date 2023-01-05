أكدت المختصة النفسية الأستاذة سارة البابطين أن السيطرة على الطفل ليست من الأساليب التربوية.
وقالت البابطين :” السيطرة على الطفل ليست أسلوب تربوي جيد وكذلك الحماية الزائدة والاختيار بدلا عنه “.
وأضافت ” هناك أساليب أخرى يمكن اتباعها غير السيطرة كوضع الحدود مع الطفل واعطاءه الأساليب التي تساعده في الخيارات التي تواجهه في حياته”.
فيديو | المختصة النفسية الأستاذة سارة البابطين:
السيطرة على الطفل ليست من الأساليب التربوية#برنامج_اليوم pic.twitter.com/SYko45qCwm
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 5, 2023
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