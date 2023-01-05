انطلقت سيول شديدة في شعيب رماح شمال شرق الرياض، اليوم الخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.

وأشار المركز، إلى أنه تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.