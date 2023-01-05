كشفت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى ، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– مدير مساعد – أمن المعلومات
وأفادت بأن المؤهلات والشروط والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال متعلق بأمن المعلومات مع 4 إلى 6 سنوات من الخبرة في مجال أمن المعلومات ذات الصلة
– إتقان اللغة الإنجليزية
– معرفة العمل باللغة العربية
CISSP ، OSCP ، GPEN ، GCIH ، GREM
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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