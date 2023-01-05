كشفت شركة تكافل الراجحي، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة الدبلوم فأعلى ، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير مساعد – أمن المعلومات

وأفادت بأن المؤهلات والشروط والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال متعلق بأمن المعلومات مع 4 إلى 6 سنوات من الخبرة في مجال أمن المعلومات ذات الصلة

– إتقان اللغة الإنجليزية

– معرفة العمل باللغة العربية

‏CISSP ، OSCP ، GPEN ، GCIH ، GREM

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .