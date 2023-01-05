قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بحبس الفنانة المصرية منة شلبي، سنة مع وقف التنفيذ وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها موادا مخدرة بقصد التعاطي.

ويُشار إلى أن منه شلبي قد تغيبت عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش.

فيما حاول محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، بنى دفوعه على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

وقال المحامي أن موكلته أكدت في التحقيقات أنها لدى عودتها من نيويورك ولدى وصولها الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي استوقفها مأموروا الجمارك واستفسروا منها عن علبة ماكياج كانت بحوزتها، وسألوها ما إذا كان بحوزتها مواد مخدرة من عدمه ثم اصطحبوها لغرفة وبعد ذلك فوجئت بإحالتها للنيابة بتهمة حيازة مخدرات.

وأكد أبو شقة على انعدام صلة موكلته بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي مواد مخدرة، لافتًا أن الفنانة لم يكن بحوزتها سوى علبة المكياج التي أقرت بها في تحقيقات النيابة العامة.

يُذكر أنه تم ضبط شلبي لدى عودتها من نيويورك في 25 نوفمبر الماضي، وقالت مصلحة الجمارك إنه أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة الدولي وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.