وثق مقطع فيديو جهود رجال الدفاع المدني في المدينة المنورة خلال إنقاذهم محتجزين في سيول المدينة.

وقال أحد أفراد رجال الدفاع المدني في المدينة المنورة بندر الجابري “أبعدوا عن السيل تكفون أنا خاطرت لأجلكم”

ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، بأن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.