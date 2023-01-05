قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل لقاء (النصر أمام الطائي) والذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس عند الساعة 6 مساءً ضمن مباريات الجولة (12) من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأوضحت اللجنة، أن ذلك ليقام غدًا الجمعة الموافق 6 يناير 2023 في نفس التوقيت عند الساعة 6 مساءً، بناءً على خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية القاضي بعدم قدرة ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود على استضافة اللقاء.

ويأتي ذلك نظراً لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية بإنارة الملعب والبوابات وذلك استناداً على التقرير الهندسي وحرصاً على سلامة اللاعبين والحضور تم تأجيل المباراة.