أقدم رجل تركي على قتل زوجاته الثلاث بلا رحمة، في أزمنة وطرق مختلفة، حيث ارتكب الجرائم الثلاثة خلال 39 سنة.

وقتل الرجل البالغ من العمر 57 عاماً، زوجته الأولى أمينة عام 1983 بسكين، ثم سُجن وخرج بعدها من السجن وتزوج الثانية فاطمة، ومن ثم قتلها عام 2003 حرقاً، نقلت على أثره إلى المستشفى فلحقها بسكين وقتلها، ومن ثم سُجن وخرج قبل عامين من السجن ضمن قرارات «كورونا».

ووقعت الجريمة الثالثة قبل أيام فقط بسبب شجار بينه وبين زوجته الثالثة مولتو منغيشة بعد ان أخبرته برغبتها في تركه والعودة إلى اهلها، فما كان منه إلا أن ضربها على رأسها بآلة حادة على رأسها حتى قتلها، واستعان بابنته من زوجته الثانية لنقل الجثة، ودفنها في مدخل بناء مهجور قرب منزله.