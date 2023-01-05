أوضحت وزارة الحج والعمرة اليوم الخميس، كيفية طلب المحرم طلب استثناء عندما لا تكون له الأحقية في الحج.

وبينت الوزارة أن الأحقية في الحج تكون لمن لم يحج خلال الخمس سنوات الماضية، ويمكن التحقق من الأحقية بالدخول على منصة أبشر، ويستثنى من ذلك المحرم.

وأشارت إلى انه على المحرم التوجه لتقديم طلب الاستثناء عبر الأحوال المدنية المتوفرة بمدينته في حال كان مواطنًا، أو التوجه لمديرية الجوازات المتوفرة بمدينته في حال كان مقيمًا.

ولفتت إلى أنه في حال توفر الأحقية لأداء الحج، فبالإمكان تعيين المحرم للمرأة دون تقديم طلب استثناء.

وبينت أن الخطوة التالية بعد تقديم الاستثناء، هي إضافته داخل الطلب عبر فتح الطلب المقدم للحج عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، واختيار “إضافة محرم”، ثم اختيار المرأة وتحديد صلة القرابة، ثم تعيين كاستثناء.

وأوضحت أنه يجب التأكد عند تقديم الطلب بأنه يُسمح بمحرم واحد لكل المشمولين في الطلب، والمحرم الذي يمكنه التقديم لطلب الاستثناء مع المرأة هو: الزوج أو الابن أو الأب أو الأخ.