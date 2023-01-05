أكد مدرب المنتخب الوطني في كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، المدرب سعد الشهري، أن تطور كرة القدم السعودية في الفترة الأخيرة يحفز تشكيلته للتألق في خليجي 25.

وأبدى افتخاره بفوز الأخضر على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نسخة كأس العالم المنصرمة، مضيفا أن ما قدمه مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي مع المغرب يلهم كل المدربين الوطنيين بالتأكيد.

كما أبدى ثقته في فريقه، لافتا إلى أنه فريقه لديه نفس أفكار وشخصية المنتخب الأول، وتم تشكيله من لاعبي المنتخب الأولمبي وأصحاب الخبرة، مضيفا أن طموحهم هو الوصول للنهائي والفوز بالكأس.

يذكر أن الأخضر سيواجه منتخب اليمن غدا عقب المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان بالمجموعة الأولى.