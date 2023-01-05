قال نائب وزير الحج والعمرة،عبد الفتاح مشاط، إن الوزارة لم تشترط المحرم في حج هذا العام الذي بدأ الحجز فيه اعتبارا من اليوم.

وأكد أن التسجيل في الحج لهذا العام سيكون على فترة واحدة وينتهي في حال نفدت جميع المقاعد، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن الوزارة ستتيح فرصة الدفع على 3 دفعات لموسم الحج لهذه العام، منوها بأن الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا.

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط: الحد الأدنى لسن حجاج الداخل هذا العام 12 عامًا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Lz4ic25jvW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2023

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: عدم اشتراط المحرم في حج هذا العام#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QnTrsQnfM1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2023

فيديو | نائب وزير الحج والعمرة د. عبد الفتاح مشاط: التسجيل سيكون على فترة واحدة وينتهي في حال نفدت جميع المقاعد#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/3CCIH4DoW2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2023