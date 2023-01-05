تحدث مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة عبد المجيد عبد الوهاب، عن أهمية نظام الشركات الجديد.

وقال عبد المجيد عبد الوهاب، إن نظام الشركات الجديد جاء لتذليل العواقب التي تواجه الشركات، مشيرا إلى أنه يوفر إطار جديد لحوكمة الشركات وتنظيم عملها.

يذكر أن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، أوضحت في وقت سابق آلية تطبيق نظام الشركات الجديد.

وبينت الوزارة والهيئة أنه على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه، واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه – الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة، ومدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه.

ويهدف النظام إلى رفع مستوى المرونة في الأنظمة وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.

فيديو | كيف سيسهم نظام الشركات الجديد في جذب المستثمرين الأجانب؟..مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة عبد المجيد عبد الوهاب يجيب#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/l7m5tIJiV7 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 5, 2023