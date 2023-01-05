تستعد جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعملية جراحية لاستئصال كتلة من فوق إحدى عينيها.

وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم جيل بايدن إن الطبيب اكتشف خلال فحص روتيني لسرطان الجلد، كتلة صغيرة فوق إحدى عينيها، مضيفة أن الأطباء أوصوا بإزالتها.

وأضافت أن زوجة بايدن ستجري العملية تحت تأثير التخدير الموضعي في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري في ماريلاند، حيث سيتم استئصال الأنسجة ولاحقًا سيتم فحصها مخبريًا، مضيفة أن الكتلة التي تم اكتشافها لم يتضح بعد ما إذا كانت ستشكل خطرا على حياتها من عدمه.