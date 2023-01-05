لفت الإعلامي مصطفى الآغا انتباه المتحدث السابق لنادي النصر عبدالله بن زنان على الهواء، إلى أهمية الحيادية في البرنامج، وذلك خلال سؤاله عن توقعاته لمباراة النصر والطائي، في الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين.

وكان الآغا قد سأل ابن زنان عن توقعاته لمباراة النصر والطائي، ليرد الأخير قائلا: “توقعي وميولي وعاطفتي تميل للنصر لكن الطائي فريق محترم”.

وقاطع الآغا على الفور متحدث النصر السابق، قائلا: “نحن ما عندنا شيء اسمه ميول نحن محيادون، من يوم اللي بدأت في التلفزيون لا أعرف لا نصر ولا هلال أعرف نفسي محايد، التوقع شيء والتمني شيء آخر”.

وتابع: “حتى زوجتي لا تعرف أنا مين بشجع، أحنا جايبين محلل ناقد كروي ولا مكان لكلمة “أتمنى”.