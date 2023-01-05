أكد الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، أن أغلب المخاطرين بالدخول وسط السيول يحاولون كسب مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرشد أن غالبية المتهورين لا يهمهم سوى الاستعراض، ووصفهم من قبل نشطاء مواقع التواصل بأنه شخص “شجاع ما يخاف”.

وأشار إلى خطورة ذلك الأمر، مؤكدا أن السيل في لحظة واحدة قد يتحول من كمية المياه البسيطة إلى أمواج، تعرض حياة الشخص للخطر.

يذكر أن الدفاع المدني يحذر المواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار باتباع الإرشادات، ومن بينها متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية، وتجنب مواقع تجمعات المياه.