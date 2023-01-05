شرح محمد الرشيدي، خبير الأمن السيبراني، أنسب الطرق لمراقبة المحتوى على تيك توك وحظر المحتوى غير اللائق.

ونصح بالدخول على الإعدادات ثم عام ثم تفضيلات المحتوى، ثم تنقية المحتوى، وذلك بحسب ما ذكره على خلال استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن هناك ميزة أخرى في تيك توك لحماية الأطفال من المحتوى غير اللائق وهي ميزة الحسابات العائلية، والتي من خلال تحدد الأسر متي يشاهد الطفل “تيك توك” وما المحتوى الذي سيراه.

وأكد أن هناك توجه عالمي لنشر أفكار غريبة عبر أفلام الكارتون تستهدف الأطفال، داعيا إلى الحذر من هذه الأفلام.

ميزة الحسابات العائلية.. محمد الرشيدي خبير الأمن السيبراني يكشف عن أنسب الطرق لمراقبة المحتوى على تيك توك وحظر المحتوى غير اللائق @MohammadTips#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xQD0ikhIrB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 5, 2023