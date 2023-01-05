أدى مصلون صلاة المغرب في الحرم المكي تحت الأمطار الغزيرة، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة بمطقة مكة المكرمة.

وتوقعت أن يصاحب هذه الأجواء رياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.