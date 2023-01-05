أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، إمكانية تقسيط رسوم الحج على 3 دفعات، موضحا أن هذه الخدمة تقدم لأول مرة.

وقال مشاط خلال لقاء له مع قناة “العربية”، إنه في السابق كان ضيف الرحمن يدفع المبلغ مباشرة لتأكيد حجزه، والآن لدية خيارين أن يدفع المبلغ بداية من أول 72 ساعة والخيار الثاني يتم الدفع على 3 أجزاء حيث يدفع الحزء الأول خلال 72 ساعة، والجزء الثاني بعد شهرين والثالث في شهر شوال لتأكيد حجزه.

وأضاف: “التسجيل لحجاج الداخل متاح عبر منصة “نسك” التي تحتوي على العديد من الخدمات سواء تعريفية أو خدمات أو تفاعلية مع ضيف الرحمن، كما يتاح التسجيل عبر مسار آخر وهو موقع الوزارة”.