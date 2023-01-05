وجهت جورجينا رودريغز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا لصفوف النصر، رسالة شكر للمملكة العربية السعودية.

وقالت جورجينا اليوم الخميس: “شكرا جزيلاً للسعودية على هذا الترحيب الرائع، نحن متحمسون للغاية لهذه المغامرة الجديدة مع النصر، نودّ ان نشكر كل من جعلها تحدث، أنا سعيده حقًا لرؤية رونالدو متحمس للغاية”.

وأضافت: “سنمشي معاً جنبا إلى جنب، في نفس الاتجاه نحو مستقبل مشرق دائمًا مع عائلتنا الجميلة”.

وكان نادي النصر قد قدم رونالدو إلى الجماهير في حفل أقيم بملعب مرسول بارك وسط أجواء حماسية يوم الثلاثاء الماضي، بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي حتى 2025.