أثار إهداء كريستيانو رونالدو لاعب النصر، كرة من توقيعه لطفلة نصراوية، خلال حفل استقباله في ملعب مرسول بارك تفاعلا واسعا.

وفي هذا السياق، مازح مراسل “العربية” الطفلة، بعرضه عليها شراء الكرة، لترد بكل عفوية “لا”، حيث أكدت الطفلة وشقيقها على التمسك بالكرة التي خصها بها النجم البرتغالي رونالدو.

وكانت الطفلة قد خطفت أنظار المهاجم البرتغالي، إذ اختصها بكرة من بين 7 كرات قام بتوزيعها بشكل عشوائي على الجماهير في المدرجات، ولاقت هذه اللفتة استحسانا كبيرا وتصفيق الحضور.