استمرت الحالة المطرية التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة ومنها العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس.

ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار الغزيرة على شوارع الرياض، من ارتفاع 244 متر.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، أصدرت في وقت سابق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والرين، منوهة بأن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية.