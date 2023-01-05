أكد المدرب الرياضي منصور الغامدي، أن المكملات الغذائية لا تغني عن الغذاء الطبيعي.

وقال الغامدي خلال برنامج “سيدتي”: “المكمل الغذائي يستخدم إذا كان عندك نقص لكنه لا يعوض عن الغذاء الطبيعي”.

وأضاف: “المكملات الغذائية آمنة بالنسبة للأشخاص الأصحاء، وإساءة الاستخدام بالتأكيد سيكون لها مضاعفات”، مشيرا إلى أنه لا يجب معاملتها معاملة الأدوية.

ونفى الغامدي حقيقة الاعتقاد السائد بخصوص أن المكملات الغذائية أو البروتينات تسبب السمنة، مؤكدا أنه غير صحيح علميا.

هل المكملات الغذائية أو البروتينات تسبب السمنة ؟ منصور الغامدي – مدرب رياضي يجيب@Mans0our#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/z2g5l0GTRS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 5, 2023