هطلت أمطار غزيرة على محافظة الجموم بمكة المكرمة وسالت جميع الأودية والشعاب، وانتشر الربيع والعشب في جميع أنحاء سد وادي فاطمة.

وكثر على إثر هذه الأجواء قدوم المتنزهين من الجموم ومن خارجها لزيارة السد ومشاهدة جمال خلق الله تعالى، وما بها من أراضي مكسوة بالعشب والأشجار الخضراء الجميلة، ومياه الأمطار التي تجري على وجه الأرض.

ووثقت “صدى” هذه المناظر الطبيعية الرائعة، وجمال إبداع الخالق العظيم الذي فرش الأرض بساط أخضر بالعشب وأجرى فيها الماء الكثي.

كما رصدت كثرة توافد المتنزهين من الشباب والعوائل واستمتاع الكبار والصغار والرجال والنساء بهذه الأجواء الممطرة الممتعة.