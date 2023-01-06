شاركت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها صور لها بإطلالة عصرية جذابة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

و ارتدت زينب فياض فستانا مجسما، بأكمام طويلة، مما عكس قوامها الممشوق، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا.

يذكر أن زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدتا هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بنتيها معها خلال هذه الجلسات.