لوّح رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بانسحاب الفريق من بطولة الدوري الممتاز، وذلك في أعقاب التعادل مع فريق الداخلية في الجولة الـ 12 للدوري.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه على فيسبوك: قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات، مع إيقافها إلى أجل غير مسمى، وقرر إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة، وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدًا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها، والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع.