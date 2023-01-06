نبه المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر في مناطق مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة والقصيم والشمالية وحائل، من هطول أمطار متوسطة وضباب كثيف مع شله إنعدام في الرؤية خلال الساعات القادمة

وقال المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة ، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً على الطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما تتعرض منطقة تبوك لضباب مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الديسة والمعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد حائل ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية وتشمل الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء ، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

كنا تتعرض الحدود الشمالية لضباب مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل العويقيلة ورفحاء ، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.